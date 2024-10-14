"Elektrikli süpürgem bana küfretti"

Minnesota'da avukatlık yapan Daniel Swenson, ailesiyle televizyon izlerken robot süpürgesinin hoparlöründen garip bir "radyo sinyali" sesi geldiğini söyledi. Swenson, "Robotu yeniden başlattıktan sonra kesilen ses, kısa süre sonra tekrar başladı ve bu sefer açıkça küfür eden genç birinin sesiydi ve bunun genç birine ait olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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