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"Elektrikli süpürgem bana küfretti"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 09:54
Minnesota'da avukatlık yapan Daniel Swenson, ailesiyle televizyon izlerken robot süpürgesinin hoparlöründen garip bir "radyo sinyali" sesi geldiğini söyledi. Swenson, "Robotu yeniden başlattıktan sonra kesilen ses, kısa süre sonra tekrar başladı ve bu sefer açıkça küfür eden genç birinin sesiydi ve bunun genç birine ait olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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Elektrikli süpürgem bana küfretti
"Elektrikli süpürgem bana küfretti"
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