İstanbul’da SAHA EXPO 2024! Fuar kapılarını açtı

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 4’üncü kez kapılarını açtı. Fuarda insansız hava araçlarından füze sistemlerine kadar Türk Savunma Sanayii’nin geliştirdiği yerli, milli ve ileri teknolojiler sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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