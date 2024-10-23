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İstanbul’da SAHA EXPO 2024! Fuar kapılarını açtı

İstanbul’da SAHA EXPO 2024! Fuar kapılarını açtı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 12:01
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 4’üncü kez kapılarını açtı. Fuarda insansız hava araçlarından füze sistemlerine kadar Türk Savunma Sanayii’nin geliştirdiği yerli, milli ve ileri teknolojiler sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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