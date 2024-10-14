14 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Teknoloji Videoları
Türkiye’nin ilk bireysel döner kubbeli gözlemevi

Türkiye’nin ilk bireysel döner kubbeli gözlemevi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2024 12:18
Astronom Emre Özden kendi imkanlarıyla Tekke Dağı Tabiat Parkı'nda Türkiye'nin ilk döner kubbeli uzay gözlemevini kurdu. Yıllardır gözlemevinde veri toplayan Özden'in en büyük hayali öte gezegen keşfetmek. İşte A Haber'i gözlemevinde misafir eden Özden'in başarı dolu hikayesi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin ilk bireysel döner kubbeli gözlemevi
Türkiye’nin ilk bireysel döner kubbeli gözlemevi
Elektrikli süpürgem bana küfretti
"Elektrikli süpürgem bana küfretti"
Tesla’dan devrim gibi araçlar! Elon Musk tanıttı!
Tesla'dan devrim gibi araçlar! Elon Musk tanıttı!
Çocuk ve kadına şiddet, şantaj, cinsel saldırı!
Çocuk ve kadına şiddet, şantaj, cinsel saldırı!
Adana’da TEKNOFEST coşkusu
Adana'da TEKNOFEST coşkusu
Dijital mezarlıkta siber tehdit! Dijital mezarlık riski ne?
Dijital mezarlıkta siber tehdit! Dijital mezarlık riski ne?
Türkiye’nin siber kalesi ’USOM’! anlık 17 milyon IP adresi takip ediliyor
Türkiye'nin siber kalesi 'USOM'! anlık 17 milyon IP adresi takip ediliyor
İşte yerli ve milli haberleşme cihazları
İşte yerli ve milli haberleşme cihazları
Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER’den tam isabet!
Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER'den tam isabet!
Cebimizdeki casus akıllı telefon!
Cebimizdeki casus akıllı telefon!
Cebimizdeki casus ’akıllı telefon’!
Cebimizdeki casus 'akıllı telefon'!
Sosyal medya algoritmaları çocukları zehirliyor!
Sosyal medya algoritmaları çocukları zehirliyor!
Daha Fazla Video Göster