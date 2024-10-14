Türkiye’nin ilk bireysel döner kubbeli gözlemevi

Astronom Emre Özden kendi imkanlarıyla Tekke Dağı Tabiat Parkı'nda Türkiye'nin ilk döner kubbeli uzay gözlemevini kurdu. Yıllardır gözlemevinde veri toplayan Özden'in en büyük hayali öte gezegen keşfetmek. İşte A Haber'i gözlemevinde misafir eden Özden'in başarı dolu hikayesi...

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