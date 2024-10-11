11 Ekim 2024, Cuma
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Tesla'dan devrim gibi araçlar! Elon Musk tanıttı!
Tesla'nın yeni araçları Robotaxi ve Robovan ilk kez görücüye çıktı. Elon Musk tarafından tanıtılan araçların direksiyon ve gaz pedalı bulunmazken, ABD'li milyarder tanıtım töreninde "Zamanın büyük çoğunluğunda arabalar hiçbir şey yapmıyor. Ama otonom olurlarsa, beş kat, belki de 10 kat daha fazla kullanılabilirler." dedi.