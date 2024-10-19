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Ambargolar aşıldı CATS hayat buldu! Türkiye’nin elektro-optik atağı

Ambargolar aşıldı CATS hayat buldu! Türkiye’nin elektro-optik atağı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 14:38
Kanada'nın ambargo koyduğu ancak ASELSAN’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektro optik keşif ve gözetleme sistemleri artık dünyada bir numara. Peki muadillerini geride bırakan sistemler nasıl hayata geçirildi? İşte cevabı…
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