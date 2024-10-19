Ambargolar aşıldı CATS hayat buldu! Türkiye’nin elektro-optik atağı

Kanada'nın ambargo koyduğu ancak ASELSAN’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektro optik keşif ve gözetleme sistemleri artık dünyada bir numara. Peki muadillerini geride bırakan sistemler nasıl hayata geçirildi? İşte cevabı…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN