Milli gururumuz Roketsan Pusu! Anti-tank savunmasında önemli güç

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin lider füze ve roket sistemleri üreticisi Roketsan da onlardan biri. Roketsan’ın ürettiği yüksek manevra ve hareket kabiliyetine sahip olan Pusu’nun özelliklerini A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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