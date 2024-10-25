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Milli gururumuz Roketsan Pusu! Anti-tank savunmasında önemli güç

Milli gururumuz Roketsan Pusu! Anti-tank savunmasında önemli güç

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 16:34
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin lider füze ve roket sistemleri üreticisi Roketsan da onlardan biri. Roketsan’ın ürettiği yüksek manevra ve hareket kabiliyetine sahip olan Pusu’nun özelliklerini A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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Milli gururumuz Roketsan Pusu!
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