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Robot süpürgeler neden patlıyor?

Robot süpürgeler neden patlıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 22:13
Son yıllarda hayatımıza hızla giren robot süpürge ve airfryer, sağladığı rahatlığın yanı sıra büyük tehlikelere de yol açabiliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe’de bir robot süpürgenin yanması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Peki bu ürünlerde nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...
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Robot süpürgeler neden patlıyor?
Robot süpürgeler neden patlıyor?
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