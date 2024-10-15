Robot süpürgeler neden patlıyor?

Son yıllarda hayatımıza hızla giren robot süpürge ve airfryer, sağladığı rahatlığın yanı sıra büyük tehlikelere de yol açabiliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe’de bir robot süpürgenin yanması tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Peki bu ürünlerde nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN