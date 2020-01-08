08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.01.2020

Trabzosnpor Bursaspor hazırlık maçında yeni transfer ilk 11'de |Video

Süper Lig'in ilk devresini Kayserispor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor'da ikinci devre hazırlıkları çalışıyor. Bordo mavililer, hazırlık döneminin ilk sınavında Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin yeni transferi Badou Ndiaye Bursaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Son dakika gelişmelerini A Spor muhabiri canlı yayında aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Trabzosnpor'da yeni transfer Bursaspor maçında ilk 11'de
Trabzosnpor'da yeni transfer Bursaspor maçında ilk 11'de
Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber
Sosyal medya Ozan Tufan'ı konuşuyor
Sosyal medya Ozan Tufan'ı konuşuyor
Cenk Tosun'a canlı yayında çağrıda bulundu
Cenk Tosun'a canlı yayında çağrıda bulundu
Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması: Gönlündekini biliyorum...
Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması: Gönlündekini biliyorum...
Başakşehir Arda Turan ile yollarını ayırdı
Başakşehir Arda Turan ile yollarını ayırdı
Futbolcuların kavgasını polis ateş açarak sonlandırdı
Futbolcuların kavgasını polis ateş açarak sonlandırdı
Süper Lig ekibinden flaş karar! 8 isimle...
Süper Lig ekibinden flaş karar! 8 isimle...
Canlı yayında Fatih Terim hakkında flaş açıklama
Canlı yayında Fatih Terim hakkında flaş açıklama
Erman Toroğlu sert konuştu: Neden hesap veriyor?
Erman Toroğlu sert konuştu: Neden hesap veriyor?
Canlı yayında flaş Arda Turan yorumu...
Canlı yayında flaş Arda Turan yorumu...
Başkan Cengiz'den Arda Turan açıklaması
Başkan Cengiz'den Arda Turan açıklaması
Daha Fazla Video Göster