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08.01.2020
Trabzosnpor Bursaspor hazırlık maçında yeni transfer ilk 11'de |Video
Süper Lig'in ilk devresini Kayserispor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor'da ikinci devre hazırlıkları çalışıyor. Bordo mavililer, hazırlık döneminin ilk sınavında Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin yeni transferi Badou Ndiaye Bursaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Son dakika gelişmelerini A Spor muhabiri canlı yayında aktardı.
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