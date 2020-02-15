Başakşehir Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Polis görme engelli taraftara maçı anlattı |Video

Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan maça bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlattığı video görüntüsü damga vurdu. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada kısa süre içerisinden en çok izlenen görüntüler arasında girerken polis memuruna ise tebrik yorumları yağdı. İşte çok konuşulan o görüntüler.

Başakşehir Beşiktaş maçında bir polis memuru görme engelli taraftara maçı anlattı.

İstanbul'da oynanan ve Başakşehir'in 1-0 galibiyetiyle sona eren maçta kaydedilen görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Bir emniyet görevlisi doğuştan görme engelli Beşiktaş taraftarına maçı anlattı.

SOSYAL MEDYADA O ANLAR GÜNDEM OLDU

Taraftarın pozisyon sırasında heyecanlanıp ayağa kalkması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan video büyük ilgi çekerken, Polis memuruna bu hareketinden dolayı tebrik yağdı.