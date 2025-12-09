09 Aralık 2025, Salı

Futbolda bahis skandalında 20 tutuklama!

Futbolda bahis skandalında 20 tutuklama!

Giriş: 09.12.2025 09:05
Futbolda bahis ve şike soruşturması 20 şüpheli isim tutuklandı, 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki bundan sonra ne olacak. Yeni bir operasyon dalgası gelecek mi? Skandalın boyutu nerelere varacak? A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.
