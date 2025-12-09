TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hakem derbiye etki etmedi

09 Aralık 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 12:47
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahis ve şike skandalı, hakem hataları konusunda da konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, “Suçlar örtbas edildi. Bugün gelinen noktanın sorumlusu idaresizlik. Girdiğimiz bu yoldan dönmeyeceğiz. Operasyonlar derinleştikçe panik arttı. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Hakem derbide maçın sonucuna etki etmedi. Şikayet etmesi gereken Fenerbahçe’dir” dedi. Samsunspor’un verilmeyen penaltısı ile ilgilide soruya da cevap veren Hacıosmanoğlu, “Sahadaki hakem hatasını kabul edebiliriz ama VAR’daki hakem hatası kabul edilemez.” şeklinde konuştu.
