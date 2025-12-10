Okan Buruk: "İlk yarıda kaçırdıklarımız maça mal oldu"

UEFA Şampiyonlar Ligi 6’ncı hafta maçında Monaco’ya 1-0 yenilen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kaçan fırsatlara dikkat çekerek, “Final paslarında hata yaptık, değerlendirebilsek ikinci yarı çok daha rahat olurdu” dedi. Buruk, zorlu periyottan geçtiklerini ve eksik oyuncuların mücadeleyi etkilediğini vurguladı. Ayrıca kaleci Uğurcan’ın adalesinde zorlanma olduğunu belirterek durumunun MR sonrası netleşeceğini açıkladı.

