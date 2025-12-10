10 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Okan Buruk: "İlk yarıda kaçırdıklarımız maça mal oldu"
Okan Buruk: İlk yarıda kaçırdıklarımız maça mal oldu

Okan Buruk: "İlk yarıda kaçırdıklarımız maça mal oldu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 09:17
UEFA Şampiyonlar Ligi 6’ncı hafta maçında Monaco’ya 1-0 yenilen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, ilk yarıda kaçan fırsatlara dikkat çekerek, “Final paslarında hata yaptık, değerlendirebilsek ikinci yarı çok daha rahat olurdu” dedi. Buruk, zorlu periyottan geçtiklerini ve eksik oyuncuların mücadeleyi etkilediğini vurguladı. Ayrıca kaleci Uğurcan’ın adalesinde zorlanma olduğunu belirterek durumunun MR sonrası netleşeceğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Okan Buruk: İlk yarıda kaçırdıklarımız maça mal oldu
ABONE OL
İlk yarıda kaçırdıklarımız maça mal oldu
"İlk yarıda kaçırdıklarımız maça mal oldu"
Real Madrid zirvenin 4 puan uzağına düştü
Real Madrid zirvenin 4 puan uzağına düştü
Hakem derbiye etki etmedi
"Hakem derbiye etki etmedi"
22 hakem daha disiplin kuruluna sevk edildi
22 hakem daha disiplin kuruluna sevk edildi
Futbolda bahis skandalında 20 tutuklama!
Futbolda bahis skandalında 20 tutuklama!
Futbolda bahis soruşturması! 37 şüpheli adliyede
"Futbolda bahis" soruşturması! 37 şüpheli adliyede
2026 Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu!
2026 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
Bahis soruşturması! İşte son durum
Bahis soruşturması! İşte son durum
Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
Bahis soruşturması! İşte gözaltı listesi
Bahis soruşturması! İşte gözaltı listesi
Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga!
Futbolda bahis soruşturmasında ikinci dalga!
Bahis soruşturmasında yeni dalga!
Bahis soruşturmasında yeni dalga!
Daha Fazla Video Göster