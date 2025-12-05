Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu!

Turkuvaz Medya Grubu’nun yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması resmen şekillendi. Yeni formatla start alacak organizasyonda ilk haftanın en dikkat çekici karşılaşması Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi olacak. Türkiye Kupası’nda oluşan gruplar ve oynanacak maçların programı şöyle…