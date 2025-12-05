Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar belli oldu!

05 Aralık 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 15:54
Güncelleme:05.12.2025 15:54
Turkuvaz Medya Grubu’nun yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması resmen şekillendi. Yeni formatla start alacak organizasyonda ilk haftanın en dikkat çekici karşılaşması Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi olacak. Türkiye Kupası’nda oluşan gruplar ve oynanacak maçların programı şöyle…
