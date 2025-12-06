Futbolda bahis soruşturması! Futbolcular, başkanlar ve hakemler gözaltında

06 Aralık 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 08:59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis operasyonu yeni gözaltılarla devam etti. Futbolcu, yorumcu ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 46 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. 38'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında; futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Adanademirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve hakem Zorbay Küçük de var. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.
