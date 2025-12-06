Futbolda bahis soruşturması! Futbolcular, başkanlar ve hakemler gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis operasyonu yeni gözaltılarla devam etti. Futbolcu, yorumcu ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 46 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. 38'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında; futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Adanademirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve hakem Zorbay Küçük de var. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN