06 Aralık 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Futbolda bahis soruşturması! Futbolcular, başkanlar ve hakemler gözaltında
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 06.12.2025 08:59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis operasyonu yeni gözaltılarla devam etti. Futbolcu, yorumcu ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 46 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. 38'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında; futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Adanademirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve hakem Zorbay Küçük de var. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.