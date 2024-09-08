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Smaçör Lopez’i ne zehirledi?

Smaçör Lopez’i ne zehirledi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 01:30
Sultanlar Ligi Ekibi Bursa Nilüfer Belediyespor kadın voleybol takımı smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümüne ilişkin ön otopsi raporu çıktı. Pankreasında kanama tespit edilen voleybolcunun gıda zehirlenmesi nedeniyle öldüğü tespit edildi.
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Smaçör Lopez’i ne zehirledi?
Smaçör Lopez’i ne zehirledi?
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