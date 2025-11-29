Ağrı 1970 Spor Kulübü, eksik kadroyla Silifke deplasmanında

Nesine 3.Lig 2.Grup'da mücadele eden Ağrı 1970 Spor Kulübü, 11. hafta müsabakasında yarın deplasmanda Silifke Belediye Spor ile karşılaşacak. Sezona yalnızca yedi oyuncu ile başlamak zorunda kalan Ağrı temsilcisinde Başkan Ufuk Balkis, yaptığı açıklamada, yapılan takviyelerle takımın yeniden sahaya hazır hale getirildiğini dile getirerek, "Tüm imkansızlıklara rağmen gerekli adımları attık ve takımımızı sahaya hazırladık. Bu süreçte sergilenen fedakarlık ve kararlılık, Ağrı futboluna olan inancımızın göstergesidir" diye konuştu.

