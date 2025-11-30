30 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Burak Yılmaz: “Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkacağız”
Burak Yılmaz: Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkacağız

Burak Yılmaz: “Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkacağız”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2025 02:24
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Eyüpspor’a 2-1 mağlup olmalarının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkıp tekrar önümüze bakacağız” dedi. Yılmaz, maçta rakibin daha istekli ve arzulu olduğunu belirterek, takımın eksiklerini değerlendirip özeleştiri yapacaklarını ifade etti.
Burak Yılmaz: Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkacağız
Burak Yılmaz: Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkacağız
Burak Yılmaz: “Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkacağız”
Çaykur Rizespor’da, İlhan Palut istifa etti
Çaykur Rizespor'da, İlhan Palut istifa etti
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz
"Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz"
Ağrı 1970 Spor Kulübü Silifke deplasmanında
Ağrı 1970 Spor Kulübü Silifke deplasmanında
Takımda iyi bir rekabet ortamımız var
"Takımda iyi bir rekabet ortamımız var"
İyi savunmamız gerekiyor
"İyi savunmamız gerekiyor"
Yarın yüzde 100’ümüzle sahaya çıkacağız
"Yarın yüzde 100’ümüzle sahaya çıkacağız"
Campos kaçtı iddialarına açıklama
Campos "kaçtı" iddialarına açıklama
Samsunspor İzlanda deplasmanında liderliği koruma peşinde
Samsunspor İzlanda deplasmanında liderliği koruma peşinde
Bu işten zarar görecek kulüpler var
"Bu işten zarar görecek kulüpler var"
Fenerbahçe’den nefes kesen geri dönüş
Fenerbahçe'den nefes kesen geri dönüş
Daha Fazla Video Göster