Burak Yılmaz: “Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkacağız”

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Eyüpspor’a 2-1 mağlup olmalarının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkıp tekrar önümüze bakacağız” dedi. Yılmaz, maçta rakibin daha istekli ve arzulu olduğunu belirterek, takımın eksiklerini değerlendirip özeleştiri yapacaklarını ifade etti.