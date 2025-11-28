28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 16:29
Vefatının 4. yıl dönümünde Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için Ulus Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Mustafa Cengiz dönemindeki yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Okan Böke ve sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı. Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
Mustafa Cengiz kabri başında anıldı
Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz
"Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz"
Takımda iyi bir rekabet ortamımız var
"Takımda iyi bir rekabet ortamımız var"
İyi savunmamız gerekiyor
"İyi savunmamız gerekiyor"
Yarın yüzde 100’ümüzle sahaya çıkacağız
"Yarın yüzde 100’ümüzle sahaya çıkacağız"
Campos kaçtı iddialarına açıklama
Campos "kaçtı" iddialarına açıklama
Samsunspor İzlanda deplasmanında liderliği koruma peşinde
Samsunspor İzlanda deplasmanında liderliği koruma peşinde
Bu işten zarar görecek kulüpler var
"Bu işten zarar görecek kulüpler var"
Fenerbahçe’den nefes kesen geri dönüş
Fenerbahçe'den nefes kesen geri dönüş
Ronaldo’dan harika röveşata!
Ronaldo’dan harika röveşata!
Zayn Sofuoğlu, Kocaeli’de pistte fırtına gibi esti
Zayn Sofuoğlu, Kocaeli’de pistte fırtına gibi esti
Milli rallici Çetinkaya Suudi Arabistan’da piste çıkacak
Milli rallici Çetinkaya Suudi Arabistan'da piste çıkacak
Daha Fazla Video Göster