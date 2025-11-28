Vefatının 4. yıl dönümünde Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için Ulus Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Mustafa Cengiz dönemindeki yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Okan Böke ve sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı. Mustafa Cengiz kabri başında anıldı

