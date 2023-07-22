PSG'ye Mbappe şoku! Sözleşme uzatmadı! Real Madrid yolcusu mu?

Fransız devi PSG'nin starı Kylian Mbappe kontratında son yılına girerken, yıldız isim kulüpten ayrılmayı kafasına koymuş durumda. Mbappe yeni sözleşme için PSG'ye onay vermezken kamp kadrosuna da alınmadı. Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığı iddiaları da yabancı basında ciddi bir şekilde konuşulan iddialar arasında.