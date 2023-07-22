22 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları PSG'ye Mbappe şoku! Sözleşme uzatmadı! Real Madrid yolcusu mu?

PSG'ye Mbappe şoku! Sözleşme uzatmadı! Real Madrid yolcusu mu?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2023 10:48
Fransız devi PSG'nin starı Kylian Mbappe kontratında son yılına girerken, yıldız isim kulüpten ayrılmayı kafasına koymuş durumda. Mbappe yeni sözleşme için PSG'ye onay vermezken kamp kadrosuna da alınmadı. Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığı iddiaları da yabancı basında ciddi bir şekilde konuşulan iddialar arasında.
PSG’ye Mbappe şoku
PSG'ye Mbappe şoku
Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı!
Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı!
Daniel Amartey resmen Beşiktaş’ta!
Daniel Amartey resmen Beşiktaş'ta!
Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Yabancı sınırı değişecek mi?
Yabancı sınırı değişecek mi?
İşte 2023-2024 Süper Lig fikstürü!
İşte 2023-2024 Süper Lig fikstürü!
Şampiyon A Haber’e konuştu
Şampiyon A Haber'e konuştu
Filenin Sultanları yurda döndü
Filenin Sultanları yurda döndü
Beşiktaş’tan stoper hamlesi!
Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı!
Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı!
Galatasaray transferde büyük oynuyor!
Galatasaray transferde büyük oynuyor!
Filenin Sultanları ABD’de tarih yazdı!
Filenin Sultanları ABD'de tarih yazdı!
Daha Fazla Video Göster