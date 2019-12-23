PFDK Tuzla Galatasaray maçı kararını açıkladı Gökhan Çıra'ya şok! |Video

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçından sonra çıkan olaylara karışan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası verdi. TUZLA GALATASARAY MAÇINDAKİ KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI |VİDEO TUZLA GALATASARAY MAÇI SONRASI SAHA KARIŞTI! GÖKHAN ÇIRA VE MUSLERA… |VİDEO TUZLA 0-4 GALATASARAY | MAÇIN GENİŞ ÖZETİ İZLE
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