23 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.12.2019

PFDK Tuzla Galatasaray maçı kararını açıkladı Gökhan Çıra'ya şok! |Video

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçından sonra çıkan olaylara karışan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası verdi.
Tuzla Galatasaray maçındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı |Video TUZLA GALATASARAY MAÇINDAKİ KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI |VİDEO
Tuzla Galatasaray maçı sonrası saha karıştı! Gökhan Çıra ve Muslera... |Video TUZLA GALATASARAY MAÇI SONRASI SAHA KARIŞTI! GÖKHAN ÇIRA VE MUSLERA... |VİDEO
Tuzla 0-4 Galatasaray | maçın geniş ÖZETİ İZLE TUZLA 0-4 GALATASARAY | MAÇIN GENİŞ ÖZETİ İZLE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

PFDK'dan Gökhan Çıra'ya şok!
PFDK'dan Gökhan Çıra'ya şok!
Çebi'den canlı yayında sert sözler: Özür dileyin!
Çebi'den canlı yayında sert sözler: Özür dileyin!
Galatasaray'dan çifte bomba! Biri ocakta diğeri sezon sonu
Galatasaray'dan çifte bomba! Biri ocakta diğeri sezon sonu
Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
Fenerbahçe Beşiktaş |CANLI
Fenerbahçe Beşiktaş |CANLI
Fenerbahçe'nin derbideki muhtemel 11'i
Fenerbahçe'nin derbideki muhtemel 11'i
Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i belli oldu
Beşiktaş'ın derbideki muhtemel 11'i belli oldu
Göztepe Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Göztepe Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Anadolu Efes CSKA Moskova |CANLI
Anadolu Efes CSKA Moskova |CANLI
Kalp krizi geçiren şampiyon hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren şampiyon hayatını kaybetti
Galatasaraylı yıldıza PFDK'dan 3 maç ceza
Galatasaraylı yıldıza PFDK'dan 3 maç ceza
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
Daha Fazla Video Göster