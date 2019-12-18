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18.12.2019

Tuzla 0-4 Galatasaray | maçın geniş ÖZETİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor, Galatasaray'ı konuk etti. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 takım arasına kaldı. Tuzla Galatasaray maçının geniş ÖZETİ ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 takım arasına kaldı.

Tuzla 0-4 Galatasaray maçının geniş ÖZETİ ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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