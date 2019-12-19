Tuzla Galatasaray maçındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı |Video

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Galatasaray ile Tuzla karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Tuzlaspor, rövanş maçında sahadan 4-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Skordan çok maç sonunda yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Her iki takım arasında maç sonunda büyük gerginlik yaşanırken, kavga soyunma odasına taşındı. İşte olaylı maçtan yeni görüntüler ortaya çıktı. Maç bitiminden sonra kavgayı ateşleyen Muslera ve Gökhan Çıra arasındaki sürtüşme kameralara yansıdı. İşte olaylı maçın ardında ortaya çıkan yeni görüntüler...

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek Türkiya Kupası'nda son 16'ya kaldığı maçın ardından saha karışmıştı. Çıkan olaylara dair birçok iddia ortaya atılırken, yayıncı kuruluş olan A Spor, neler yaşandığını ortaya çıkaran bir video paylaştı.

GÖKHAN'DAN MUSLERA'YA EL HAREKETİ

Olay henüz sıcaklığını korurken Tuzlaspor cephesi Muslera'nın Gökhan Çıra'ya yumruk attığını iddia etmişti. Ancak Gökhan, Muslera'nın kendisine vurmadığını, bir Galatasaray çalışanının kafa attığını açıklamıştı.

Görüntülerde Gökhan Çıra'nın Muslera'ya el hareketi yaptığı, ikili arasında bir konuşma geçtiği görülüyor. Çıra'nın dediği gibi Muslera'nın herhangi bir fiziki müdahalesi yok.

Tünelin hemen girişinde çıkan arbedede bir Galatasaray çalışanının Gökhan Çıra'ya kafa attığı da görüntülerde net bir şekilde var.

Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a bir Tuzlasporlu futbolcunun 2 kez tokat attığı, Tuzlaspor cephesinden birinin de sarı-kırmızılı ekibin medya direktörü Hande Sümertaş'a vurduğu görülüyor.



GÖKHAN ÇIRA'YA KAFA

Galatasaray ekibinden bir kişinin tünel girişinde Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya kafa attığı görüldü. Yaşanan olaylar esnasında Fatih Terim'in de olay yerinde olduğu ve tünelde büyük bir arbede yaşandığı ortaya çıktı.