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18.12.2019

Tuzla Galatasaray maçı sonrası saha karıştı! Gökhan Çıra ve Muslera... |Video

Ziraat Türkiye Kupası rövanş karşılaşmasında Tuzla ile Galatasaray karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar rövanş karşılaşmasını 4-0 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karşıtı. Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra, Muslera'nın​ kendisine küfrettiğini iddia etti. Yaşanan arbede de Tuzlasporlu iki yönetici Galatasaray'ın kadın basın danışmanı Hande Sümertaş'a vurmaya kalkıştı. Bu skandal görüntüler kadına şiddet tartışmalarını alevlendirdi. Görüntüler sosyal medyadan tepki yağdı.

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