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18.12.2019
Tuzla Galatasaray maçı sonrası saha karıştı! Gökhan Çıra ve Muslera... |Video
Ziraat Türkiye Kupası rövanş karşılaşmasında Tuzla ile Galatasaray karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar rövanş karşılaşmasını 4-0 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karşıtı. Tuzlasporlu oyuncu Gökhan Çıra, Muslera'nın kendisine küfrettiğini iddia etti. Yaşanan arbede de Tuzlasporlu iki yönetici Galatasaray'ın kadın basın danışmanı Hande Sümertaş'a vurmaya kalkıştı. Bu skandal görüntüler kadına şiddet tartışmalarını alevlendirdi. Görüntüler sosyal medyadan tepki yağdı.
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