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Pendikspor Süper Lig'e yükseldi! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı...

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Giriş: 09.06.2023 09:21
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
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