Pendikspor Süper Lig'e yükseldi! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı...

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.