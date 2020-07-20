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Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Avrupa mesajı

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Giriş: 20.07.2020 01:38
Güncelleme:20.07.2020 01:38
Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek bitime 1 maç kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, bundan sonraki hedeflerinin Avrupa’da başarılı olmak olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında mücadele ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve sezonun bitmesine 1 hafta kala sezonu şampiyon tamamladı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçtan önce maçın zor olacağını söyledim. İlk yarı 1-0 öne geçtik. 2. gol şansı penaltı ile geldi. Daha sonra pozisyonlar geldi. Maç bu şekilde devam ederken, diğer taraftan bizim maçın durmasından dolayı diğer maçın sonucu geldi. Biz maç devam ederken şampiyonluğumuzu ilan etmiş olduk. Son 20 dakikalık bölümde daha sakin kalmamızı sağladı. Sezon başından beri fedakarca çalışan en başta oyuncularımı, teknik ekibimi, personelimize teşekkür ediyorum. Başkanımız, yönetim kurulumuz bizim için önemli fedakarlıklar yaptı. Bizim burada mutlu olduğumuzu sağladılar. Seyircimiz her zaman bizim yanımızda olmaya çalıştı. Geçen seneye gideceğim. Uzun senelerdir burada emek veren, çalışan Abdullah Avcı başta olmak üzere Emre Belözoğlu'na, Mossoro'ya teşekkür ederim, uzun yıllar bu kulübe hizmet ettiler başarısı için. Güzel bir gece. İnşallah hedefimiz Avrupa kupalarında da başarıya ulaşmak. Bir lig maçımız daha var. Ondan sonra Avrupa'ya odaklanacağız. İnşallah yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Okan Buruk konuştuğu sırada futbolcular basın toplantı odasına gelerek kutlamalara burada devam etti.

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