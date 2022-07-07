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Nwakaeme Galatasaray'a doğru! Yapılan görüşmede yıldız oyuncuya teklif sunuldu

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Giriş: 07.07.2022 09:20
Sezona Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan da Kazımcan Karataş transferleriyle başlayan Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nwakaeme için devreye girdiği ve oyuncuyla görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
Nwakaeme Galatasaray’a doğru!
Nwakaeme Galatasaray'a doğru!
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