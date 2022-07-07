07 Temmuz 2022, Perşembe
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Nwakaeme Galatasaray'a doğru! Yapılan görüşmede yıldız oyuncuya teklif sunuldu
Sezona Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan da Kazımcan Karataş transferleriyle başlayan Galatasaray'da flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nwakaeme için devreye girdiği ve oyuncuyla görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...