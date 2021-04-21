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Maç bitti saha karıştı! Siirt'te futbolcular birbirine girdi

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Giriş: 21.04.2021 23:22
Güncelleme:21.04.2021 23:31
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdaresi ile Dila Gıda Adıyaman 1954 arasında oynanan maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Siirt İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Misli Com. 3'üncü Lig 4'üncü grupta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor, sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'u konuk etti. Siirt Atatürk Stadyumu'nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor oyuncuları hakeme itirazda bulundu.

İtiraz sırasında her iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında kavga çıktı. Kavgada stadyumda görevli 1 kişi yaralandı.

Kavga, stadyumda görevli polislerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

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