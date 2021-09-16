16 Eylül 2021, Perşembe
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Kara Kartal umut verdi! Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, C Grubu ilk maçında evinde konuk ettiği Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Alman ekibi, Bellingham ve Haaland'ın ilk yarıda attığı gollerle üç puana uzanırken, siyah-beyazlıların tek golü 90+4'te Montero'dan geldi.