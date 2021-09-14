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İşte A Milli Takım'ın yeni hocası! Stefan Kuntz dönemi başlıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.09.2021 14:56
A Milli Takım'da sona eren Şenol Güneş dönemi ile birlikte hoca arayışlarında önemli bir gelişme yaşandı. Milli Takım'ın yeni teknik direktörlüğü konusunda Alman Ümit Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ve menajeri Marc Kosicke dün İstanbul'a geldi ve TFF yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi. Taraflar büyük oranda anlaşmaya vardı.
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