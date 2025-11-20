Başsavcı'dan soruşturma açıklaması! "Interpol ve UEFA ile çalışıyoruz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futbolda “yasa dışı bahis operasyonu” gelebileceğinin sinyalini verdi. Başsavcılık açıklamasında, “Kulüp başkanlarını da operasyonda göreceksiniz” ifadeleri kullanıldı. Gürlek, operasyonun yurt dışı ayağının çok daha büyük olduğunun altını çizdi. İşte o açıklamaya dair detaylar…

