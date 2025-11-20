20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Başsavcı'dan soruşturma açıklaması! "Interpol ve UEFA ile çalışıyoruz"
Başsavcı’dan soruşturma açıklaması! Interpol ve UEFA ile çalışıyoruz

Başsavcı'dan soruşturma açıklaması! "Interpol ve UEFA ile çalışıyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 22:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futbolda “yasa dışı bahis operasyonu” gelebileceğinin sinyalini verdi. Başsavcılık açıklamasında, “Kulüp başkanlarını da operasyonda göreceksiniz” ifadeleri kullanıldı. Gürlek, operasyonun yurt dışı ayağının çok daha büyük olduğunun altını çizdi. İşte o açıklamaya dair detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başsavcı’dan soruşturma açıklaması! Interpol ve UEFA ile çalışıyoruz
Interpol ve UEFA ile çalışıyoruz
"Interpol ve UEFA ile çalışıyoruz"
Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor
"Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor"
A Milli Takım’ın rakibi Romanya
A Milli Takım’ın rakibi Romanya
Türkiye’nin rakibi belli oldu!
Türkiye’nin rakibi belli oldu!
Play-Off rakipleri belli oluyor
Play-Off rakipleri belli oluyor
Futbolda bahis depremi! Cezalar değişebilir
Futbolda bahis depremi! Cezalar değişebilir
Futbolda bahis skandalı! Yeni operasyon sinyali
Futbolda bahis skandalı! Yeni operasyon sinyali
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Harry Potter davası
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Harry Potter davası
Türkiye’nin Play-Off’taki rakibi kim?
Türkiye'nin Play-Off'taki rakibi kim?
Mart ayında büyük bir hayalin peşinde koşacağız
“Mart ayında büyük bir hayalin peşinde koşacağız”
Play-off’tan gelecek tüm rakipleri yenecek güçteyiz!
“Play-off’tan gelecek tüm rakipleri yenecek güçteyiz!”
Kim gelirse gelsin, Dünya Kupası’na gideceğiz!
"Kim gelirse gelsin, Dünya Kupası’na gideceğiz!”
Daha Fazla Video Göster