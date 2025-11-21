21 Kasım 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kerem Aktürkoğlu’na 'Harry Potter' davası! Haksız rekabet kriterleri var mı?
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun ikonikleşen gol sevinci nedeniyle karşı karşıya kaldığı dava sürecini A Haber’de değerlendiren Avukat Hadi Dündar konunun "dünya literatürüne geçebilecek" nitelikte olduğunu belirtti. Dündar, davanın haksız rekabet çerçevesinde ele alınmasının Türk hukuk sistemi açısından mümkün görünmediğine dikkat çekerek, "Aynı pazarda olunması ve aynı malın üretilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.