21 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Kerem Aktürkoğlu’na 'Harry Potter' davası! Haksız rekabet kriterleri var mı?
Kerem Aktürkoğlu’na ’Harry Potter’ davası! Haksız rekabet kriterleri var mı?

Kerem Aktürkoğlu’na 'Harry Potter' davası! Haksız rekabet kriterleri var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2025 10:14
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun ikonikleşen gol sevinci nedeniyle karşı karşıya kaldığı dava sürecini A Haber’de değerlendiren Avukat Hadi Dündar konunun "dünya literatürüne geçebilecek" nitelikte olduğunu belirtti. Dündar, davanın haksız rekabet çerçevesinde ele alınmasının Türk hukuk sistemi açısından mümkün görünmediğine dikkat çekerek, "Aynı pazarda olunması ve aynı malın üretilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kerem Aktürkoğlu’na ’Harry Potter’ davası! Haksız rekabet kriterleri var mı?
Kerem Aktürkoğlu’na ’Harry Potter’ davası!
Kerem Aktürkoğlu’na 'Harry Potter' davası!
Interpol ve UEFA ile çalışıyoruz
"Interpol ve UEFA ile çalışıyoruz"
Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor
"Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor"
A Milli Takım’ın rakibi Romanya
A Milli Takım’ın rakibi Romanya
Türkiye’nin rakibi belli oldu!
Türkiye’nin rakibi belli oldu!
Play-Off rakipleri belli oluyor
Play-Off rakipleri belli oluyor
Futbolda bahis depremi! Cezalar değişebilir
Futbolda bahis depremi! Cezalar değişebilir
Futbolda bahis skandalı! Yeni operasyon sinyali
Futbolda bahis skandalı! Yeni operasyon sinyali
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Harry Potter davası
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Harry Potter davası
Türkiye’nin Play-Off’taki rakibi kim?
Türkiye'nin Play-Off'taki rakibi kim?
Mart ayında büyük bir hayalin peşinde koşacağız
“Mart ayında büyük bir hayalin peşinde koşacağız”
Play-off’tan gelecek tüm rakipleri yenecek güçteyiz!
“Play-off’tan gelecek tüm rakipleri yenecek güçteyiz!”
Daha Fazla Video Göster