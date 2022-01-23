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Galatasray-Tabzonspor derbisinin 11'leri belli oldu

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Giriş: 23.01.2022 18:35
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Türkiye'nin yakından takip edeceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçında ekiplerin sahaya çıkacağı ilk 11'ler...
Galatasray-Tabzonspor derbisinin 11’leri belli oldu
Galatasray-Tabzonspor derbisinin 11'leri belli oldu
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