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Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak? Oy verme işlemi sona erdi! İşte ilk sonuçlar

A Haber
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Giriş: 19.06.2021 20:54
Güncelleme:19.06.2021 20:55
Galatasaray'da gözler başkanlık yarışında... Saat 10.00’da başlayan kongrede Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan yarışıyor. Saat 15:00'te oy kullanma işlemleri sona erdi. Toplam 30 sandıkta oy kullanıldı. Sandıklar açıldı. Peki son durum nasıl? Hangi aday yarışı önde götürüyor? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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