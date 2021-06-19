Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak? Oy verme işlemi sona erdi! İşte ilk sonuçlar

Galatasaray'da gözler başkanlık yarışında... Saat 10.00’da başlayan kongrede Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan yarışıyor. Saat 15:00'te oy kullanma işlemleri sona erdi. Toplam 30 sandıkta oy kullanıldı. Sandıklar açıldı. Peki son durum nasıl? Hangi aday yarışı önde götürüyor? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.