Galatasaray - Karagümrük maçındaki tartışılan pozisyonu Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart mı?

Galatasaray'ın Karagümrük karşısında iki puan bıraktığı maç sonrası Lens ve Yedlin arasında yaşanan pozisyon tartışma konusu oldu. Pozisyonla ilgili yorum yapan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Lens'in sağ ayağı yere sağlam basamadığı için ayağı kayıyor. Bu pozisyonda Yedlin'in şanssızlığı var. Kasıt yok bu harekette.'' ifadelerini kullandı.