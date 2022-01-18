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FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün yeni sahibi belli oldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2022 09:24
FIFA, tüm dünyanın merakla beklediği ''The Best'' Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. 6 farklı kategoride belli olan ödüller online olarak gerçekleştirildi. Ödül töreninde, Puskas, Fair Play, En İyi Taraftar, En İyi Kaleci, En iyi Teknik Direktör, ve En İyi Futbolcu dallarında ödüller dağıtıldı.
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