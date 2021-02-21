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Fenerbahçe'yi hakem bile iteledi ama kullanamadılar! Bu zeminde hıyar yetiştirsinler! Erman Toroğlu'ndan Göztepe maçı sonrası flaş yorumlar

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Giriş: 21.02.2021 21:58
Güncelleme:21.02.2021 21:59
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin kendi evinde Göztepe'ye 1-0 kaybettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu "Hakem bile Feneri itelemedi ama hakemi bile kullanamadılar. Her pozisyonda çaldı." diyerek sarı lacivertlileri ve maçın hakemi Hüseyin Göçek'i eleştirdi. Ayrıca Ülker Stadyumu hakkında da konuşan Toroğlu "Bu zeminde karpuz yetiştirin. Hıyar falan yetiştirin" diyerek Fenerbahçe'nin stat zeminine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından Erman Toroğlu A Spor ekranlarında sarı lacivertlilere ilişkin eleştirilerde bulundu.

AVCI'YI ÖVEREK BAŞLADI

Konuşmasına "Bu hafta kasket var" diyerek ve Trabzonspor'un oyununu överek başlayan Toroğlu Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı karşılaştırdı.

22 transfer yapan Erol Bulut ile Trabzonspor'u alt sıralardan alan Abdullah Avcı'nın arasındaki puan farkının 3'e indiğini söyleyen Toroğlu "Buyrun buradan yakın" dedi.

ÖNCE AYNAYA BAKIN

Erman Toroğlu "Bir büyük takım İstanbul'da 9. dakikada gol yedikten sonra maçı bu skorla bitiriyorsa ben o takımı tartışmam. Dönüp başkanı, yöneticisi, hocası aynaya bakacaklar. Başkalarına konuşmayacaklar." ifadelerini kullandı.

HAKEM BİLE FENER'İ İTELEDİ

Toroğlu "Hakem bile Feneri itelemedi ama hakemi bile kullanamadılar. Her pozisyonda çaldı. Fenerbahçe iyi değil, çok kötü." dedi.

FENERBAHÇE STATTA HIYAR YETİŞTİRSİN

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun stad zeminine ilişkin eleştirilerde bulunan Toroğlu "Bu zeminde karpuz yetiştirin. Hıyar falan yetiştirin. Ona da sera lazım." ifadelerini kullandı.

MESUT'A ACIYORUM

Erman Toroğlu "Mesut'a acıyorum ya. Mesut ben nereye düştüm abi ya? diyor. Fenerbahçe böyle giderse Mesut 3-4 hafta sonra 'pardon' diyebilir" dedi.

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