Fenerbahçe evinde kayıp! Fenerbahçe 0-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

KADIKÖY'DEKİ 5 OLDU

Fenerbahçe bu sezon iç saha karnesiyle bekleneni veremedi. Sarı-lacivertliler, Göztepe'ye 1-0 yenilerek Kadıköy'deki 5. mağlubiyetini aldı. Kanarya daha önce Konyaspor, Yeni Malatya, Beşiktaş ve Galatasaray'ı ağırladığı maçlarda sahadan boynu bükük ayrılmıştı.