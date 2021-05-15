Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Kayserispor maçını kazanırsa ne olur?

Fenerbahçe ligin son haftasında küme düşme hattında olan Kayserispor ile karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyle ilgili son dakika gelişmelerini Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı. Sarı lacivertlilere galibiyet yetmiyor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan ya da puanlar kaybetmesini bekleyecek.

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