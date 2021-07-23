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Fatih Terim o futbolcuların üstünü çizdi! İşte Galatasaray'dan ayrılacak futbolcular

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Giriş: 23.07.2021 10:16
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Hollanda'nın güçlü takımlarından PSV ile eşleşen Galatasaray'da ilk maçta farklı bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Oynanan kötü futbolun ardından sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in takımdan göndereceği isimler netleşti.
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