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21.02.2020
Erman Toroğlu ilk kez açıkladı! Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık...
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kale Arkası programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Nihat Özdemir, Ali Koç için 'bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı' diyor" ifadelerini kullandı.
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