26 Nisan 2022, Salı
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Enes Ünal için bomba transfer iddiası! İngiliz devi Liverpool istiyor
İspanya La Liga takımlarından Getafe formasını terleten milli oyuncumuz Enes Ünal'ın transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Enes ile ilgilendiğini yazdı.İşte transfere ilişkin haberin detayları...