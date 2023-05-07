07 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş'ın zirve inadı! Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Lale Orta sözleri: İsterse belgeleri veririm

Beşiktaş'ın zirve inadı! Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Lale Orta sözleri: İsterse belgeleri veririm

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2023 16:09
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada birçok pozisyon tartışılmaya devam ederken, A Spor ekranlarına çıkan usta yorumcu Erman Toroğlu, soru işareti olarak kalan 2 pozisyona açıklık getirirken hakem Mete Kalkavan için olay ifadelerde bulundu. Ayrıca Toroğlu, MHK başkanı Lale Orta hakkında olay bir iddiada bulundu.
Toroğlu’ndan olay yaratan Lale Orta sözleri
Toroğlu'ndan olay yaratan Lale Orta sözleri
Aboubakar’dan bitmeyen resital!
Aboubakar'dan bitmeyen resital!
Napoli 33 yıl aradan sonra şampiyon
Napoli 33 yıl aradan sonra şampiyon
GOL | Başakşehir 1-0 Ankaragücü
GOL | Başakşehir 1-0 Ankaragücü
Galatasaraylı yıldıza İtalya’dan dev teklif
Galatasaraylı yıldıza İtalya'dan dev teklif
Barcelona’nın yıldızı Galatasaray yolunda!
Barcelona'nın yıldızı Galatasaray yolunda!
Türkiye’nin spor altyapısı nasıl yenilendi?
Türkiye'nin spor altyapısı nasıl yenilendi?
G.Saray 12 futbolcu ile yolları ayırıyor
G.Saray 12 futbolcu ile yolları ayırıyor
Dev derbide kazanan Beşiktaş!
Dev derbide kazanan Beşiktaş!
İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11’leri...
İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 11'leri...
Beşiktaş Galatasaray derbisi
Beşiktaş Galatasaray derbisi
Fenerbahçe Sivasspor’u 3 golle geçti!
Fenerbahçe Sivasspor’u 3 golle geçti!
Daha Fazla Video Göster