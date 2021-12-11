11 Aralık 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışlarına girerken çok sayıda isim gündeme geldi. Son olarak listede yer alan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic konuya ilişkin açıklamada bulundu. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.