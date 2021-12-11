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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

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Giriş: 11.12.2021 20:27
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışlarına girerken çok sayıda isim gündeme geldi. Son olarak listede yer alan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic konuya ilişkin açıklamada bulundu. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
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