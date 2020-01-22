Beşiktaş Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI izle

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşması rövanş maçında evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek. Beşiktaş'ı ilk maçta kendi evinde 3-2 mağlup eden Erzurumspor çeyrek final için avantajını korurken siyah beyazlılar ise taraftarı önünde turu geçip moral bulmak istiyor. Süper Lig'in ikinci yarısına Sivasspor mağlubiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta ise mutlak hedef bu akşam galibiyet. Saat 20.30'da başlayacak olan Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması A Spor ekranında canlı yayınla ekrana gelecek. Taraftarlar A Spor'dan yayınlanacak müsabakayı ahaber.com.tr/spor sayfamız üzerinde de takip edebilecekler. Öte yandan A Spor muhabiri Hakan Gündoğan maçla ilgili son dakika gelişmelerini canlı yayında anlattı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşması rövanş maçında evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek.

Beşiktaş'ı ilk maçta kendi evinde 3-2 mağlup eden Erzurumspor çeyrek final için avantajını korurken siyah beyazlılar ise taraftarı önünde turu geçip moral bulmak istiyor. Süper Lig'in ikinci yarısına Sivasspor mağlubiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta ise mutlak hedef bu akşam galibiyet. Saat 20.30'da başlayacak olan Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması A Spor ekranında canlı yayınla ekrana gelecek.

Taraftarlar A Spor'dan yayınlanacak müsabakayı ahaber.com.tr/spor sayfamız üzerinde de takip edebilecekler.