Antalyaspor 1-2 Beşiktaş maç sonucu

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde oynadığı 2 maçtan puan alamayan Antalya temsilcisi taraftarı önünde 3 puan alıp kötü gidişe dur demek istiyor. Beşiktaş ise kendi evinde 1-0 kazandığı Galatasaray derbisinin moraliyle Antalya'ya geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu maçtan da 3 puanla ayrılıp seri yakalamak istiyor. Saat 20'de başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ maçı CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Maçın kadroları, istatistik bilgileri GOLLERİ ve ÖZET detaylı anlatımına ise haberimiz içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde oynadığı 2 maçtan puan alamayan Antalya temsilcisi taraftarı önünde 3 puan alıp kötü gidişe dur demek istiyor. Beşiktaş ise kendi evinde 1-0 kazandığı Galatasaray derbisinin moraliyle Antalya'ya geldi. Siyah beyazlılarda uzun süren sakatlık sonrası Burak Yılmaz sevinci yaşanıyor. Golcü futbolcu takımla birlikte Antalya'ya gitti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu maçtan da 3 puanla ayrılıp seri yakalamak istiyor. Saat 20'de başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği müsabaka BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ maçı CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Maçın kadroları, istatistik bilgileri GOLLERİ ve ÖZET detaylı anlatımına ise haberimiz içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

*Maçı Beşiktaş 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Maç ile ilgili tüm istatistik detaylarına aşağındaki link üzerinden erişebilirsiniz.

ANTALYASPOR 1-2 BEŞİKTAŞ DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN