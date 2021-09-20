20 Eylül 2021, Pazartesi
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A Milli Takım'da Kuntz dönemi
Şenol Güneş sonrası A Milli Takım'ın başına getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz'un imza töreni gerçekleştirildi. Nihat Özdemir toplantıda "Stefan Kuntz'la olan sözleşmemiz 3 yıllık, her kontratta olduğu gibi yine tazminat maddesi olacak. Şenol Güneş ile hak ettiği tazminatın yarısından azına anlaştık" dedi.