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A Milli Takım'da Kuntz dönemi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.09.2021 16:14
Şenol Güneş sonrası A Milli Takım'ın başına getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz'un imza töreni gerçekleştirildi. Nihat Özdemir toplantıda "Stefan Kuntz'la olan sözleşmemiz 3 yıllık, her kontratta olduğu gibi yine tazminat maddesi olacak. Şenol Güneş ile hak ettiği tazminatın yarısından azına anlaştık" dedi.
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