A Milli Takım’da Kuntz dönemi

Şenol Güneş sonrası A Milli Takım'ın başına getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz'un imza töreni gerçekleştirildi. Nihat Özdemir toplantıda "Stefan Kuntz'la olan sözleşmemiz 3 yıllık, her kontratta olduğu gibi yine tazminat maddesi olacak. Şenol Güneş ile hak ettiği tazminatın yarısından azına anlaştık" dedi.