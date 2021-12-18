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Toplumsal Hafıza - FETÖ cinayetleri!

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Giriş: 18.12.2021 02:13
Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında bu hafta 17-25 Aralık yargı darbesinde medya ve muhalefetin rolü, FETÖ cinayetleri, Maraş Katliamı, 24 Ocak ve 1980 kararları ve sonrası, 1983 yılında yaşananlar, 2002 yılımım hafızalara kazınan olayları, Kardak krizi ve Mevlana'nın 748. vuslat yıl dönümü anlatıldı. 17 Aralık 2021 - Cuma akşamı yayınlanan ve hafızalarımıza kazınan olayların yeniden ele alındığı programımızı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında bu hafta 17-25 Aralık yargı darbesinde medya ve muhalefetin rolü, FETÖ cinayetleri, Maraş Katliamı, 24 Ocak ve 1980 kararları ve sonrası, 1983 yılında yaşananlar, 2002 yılımım hafızalara kazınan olayları, Kardak krizi ve Mevlana'nın 748. vuslat yıl dönümü anlatıldı. 17 Aralık 2021 - Cuma akşamı yayınlanan ve hafızalarımıza kazınan olayların yeniden ele alındığı programımızı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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