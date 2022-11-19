19 Kasım 2022, Cumartesi
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2002 yılında neler yaşandı? – 3 | TOPLUMSAL HAFIZA
Zaman hızla akarken geçmişin de unutulmaması gerekiyor. Şimdi sizi 2002'ye Profesör Doktor Necip Hablemitoğlu, deprem bilimci Aykut Barka, Şair Melih Cevdet Anday gibi isimlerin aramızdan ayrıldığı, Türk futbolunda ve atletizmde önemli başarılara imza atıldığı yıla götüreceğiz. İşte Toplumsal Hafıza'nın 3. bölümü...