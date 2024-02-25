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1985’te neler oldu? | TOPLUMSAL HAFIZA

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.02.2024 12:03
1980'ler dünyada ülkeler arası köklü değişimlerin olduğu yıllardı, dünya küreselleşme olgusuyla yavaş yavaş tanışıyordu. 1985 yılına gelindiğinde ise dünyanın bir kıtası, Afrika açlık ve kıtlıkla mücadele ediyordu. Ermeni terör örgütü Asala ise Türk diplomatlara yönelik saldırılarını artırmıştı. 1985 yılında çok sayıda ölümcül felaket ve facia da yaşandı.
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