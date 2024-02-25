25 Şubat 2024, Pazar
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1985’te neler oldu? | TOPLUMSAL HAFIZA
1980'ler dünyada ülkeler arası köklü değişimlerin olduğu yıllardı, dünya küreselleşme olgusuyla yavaş yavaş tanışıyordu. 1985 yılına gelindiğinde ise dünyanın bir kıtası, Afrika açlık ve kıtlıkla mücadele ediyordu. Ermeni terör örgütü Asala ise Türk diplomatlara yönelik saldırılarını artırmıştı. 1985 yılında çok sayıda ölümcül felaket ve facia da yaşandı.