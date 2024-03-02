Toplumsal Hafıza | Tarihe yolculuk: 1968! O dönemde neler yaşandı?

A Haber izleyicilerini 1968 yılına götürdü. Savaşların ve ayaklanmaların yılı 1968 herkes için zor bir yıldı. Dünyayı sarsan o isyan dalgası, Türkiye'yi vurdu elbette. Öğrenci hareketleri kısa sürede Türkiye'deki üniversiteleri de sardı. İşte 1968 yılında yaşananlar…

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